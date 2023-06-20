В частности, уничтожено несколько ЗРК захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за 20 июня нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск и два - по его зенитно-ракетным комплексам.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, украинские защитники уничтожили три разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного склада и военной техники противника, три станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, один средство противовоздушной обороны и еще один важный объект врага", - говорится в сообщении.

Тем временем россияне нанесли более 72 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам, пострадали мирные люди.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 20 июня - данные Генштаба

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 20 июня составляют 221 460 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Также Россия еще потеряла на поле боя в Украине 5 единиц вражеской спецтехники, 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 3 крылатые ракеты, 10 дронов оперативно-тактического уровня.