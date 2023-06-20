Он призвал не подстегивать украинских бойцов.

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил темпы и успехи украинской армии во время наступления.

В интервью "Настоящему времени" он сказал, что завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ связаны с прошлогодним успехом в Харьковской и Херсонской областях. "Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать: "О, сейчас наши победят! А ну давай, чего это вы не побеждаете?! Улю-лю!" Так не работает", - сказал Резников.

Министр отметил, что "харьковская операция" прошлой осенью прошла очень быстро и неожиданно для россиян. "Херсон, наоборот, медленнее двигался. Потому что абсолютно другой рельеф почвы, погодные условия и много чего другого", - объяснил лн

Сейчас же нельзя ожидать, что события будут развиваться так же быстро, как раньше, поскольку мы имеем другую линию фронта, другой рельеф и другие погодные условия.

"Плюс у россиян была возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятная. А в отличие от русских, украинцы берегут жизнь своих солдат. Русские используют своих солдат как пушечное мясо. Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс", - добавил он.

По оценкам Украины, за восемь месяцев в районе Бахмута оккупанты потеряли около 60 тысяч человек убитыми и ранеными.

"А вот для нас, в отличие от них, главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что у Украины есть потери, однако значительно меньше, чем с российской стороны.

Наступление Украины: последние новости

Вчера в Министерстве обороны сообщили, что в течение двух недель украинские войска деоккупировали восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В вечернем видеообращении президент сказал, что у украинской армии нет потерянных позиций - только освобожденные.

Также о ситуации на фронте рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, операция продолжается согласно плану.

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