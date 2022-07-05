Предварительно, жертв и разрушений нет.

Враг продолжает обстрелы приграничья Черниговщины, зафиксировано более 50 выстрелов из РСЗО и артиллерии.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Час назад россияне обстреляли территорию вблизи села Блесна (Семеновская община). Имеем 40 взрывов - приходов (вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии", - отметил он.

По словам Чауса, предварительно, жертв и разрушений нет.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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