Удалось освободить из плена оккупантов главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука.

Враг продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Херсонской областью.

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул в Телеграмм.

"Враг продолжает постоянные обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонской областью. Сегодня были обстреляны Большая Костромка, Малая Шестерня и ряд других, жертв нет", - сказал он.

Также Вилкул сообщил, что сегодня удалось освободить из плена оккупантов голову Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука, которого вчера украли как старшего колонны в ранее согласованном на правительственном уровне гуманитарном коридоре для вывоза жителей из временно оккупированных территорий Херсонской области.

Он также сообщил, что во время праздников комендантский час сохраняется с 22.00 до 05.00 утра. "Храмы откроются в воскресенье с 05.30. Общественный транспорт будет работать в полном объеме сразу после окончания комендантского часа - с 5 утра. Город будет усиленно патрулироваться сводными нарядами полиции и Нацгвардии", - сказал Вилкул. При этом добавил, что позаботились о том, чтобы каждый военнослужащий всех частей, которые охраняют мир в нашем Кривбассе, получил на праздник вкусные пасочки и пасхальные яйца, а криворожские детки сделали для солдат специальные обереги.

Напомним, в захваченном Херсоне начали вещание российские пропагандистские каналы.

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