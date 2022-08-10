Между тем атаки врага на подавляющее большинство населенных пунктов Бахмутского и Авдеевского направлений успешно отражены нашими защитниками.

Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецк - Пески, боевые действия продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Бахмутском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцевое, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцевого и Вершины.

"Враг совершил попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское-спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар. Успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении зафиксировано обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

"Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел", - отметили в Генштабе.

Тем временем, на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Костянтинопольське, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Великая Новоселка, Бурлацкое, Времьевка, Железнодорожное, Степное, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригорьевка, Андреевки и Ольгина. Вел воздушную разведку БпЛА .

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