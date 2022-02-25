Ранены три курсанта Нацгвардии. Начато следствие.

Враг обстрелял взлетную полосу Харьковского авиационного завода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Харьковский авиационный завод, ул. Сумская, 134. Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. 3 раненых. Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", - сказано в сообщении.

Также она обратилась к российским оккупантам с предостережением не становиться военными преступниками: "Россияне, я понимаю, что в эту минуту вас не пугают уголовные последствия от содеянного (позже испугаетесь), но оставайтесь людьми, и у вас же есть дети, дорогие люди, родственники. Не становитесь военными преступниками".

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