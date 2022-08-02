В то же время, к счастью, никто не пострадал.

Российские захватчики обстреляли три общины в Сумской области - задокументировано 16 прилетов.

Об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.

"Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела приграничных общин области, зафиксировано 16 прилетов", - заявил Живицкий.

В частности, по его словам, около 12:00 был артиллерийский обстрел Белополья, после 14:00 - враг осуществлял минометный обстрел Хотынской общины, а вечером − с 18:20 до 19:30 − продолжался артиллерийский обстрел Эсманской общины.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - заявил Живицкий.

Напомним, в результате обстрелов села Рыжевка Сумской области погиб 71-летний фермер. Повреждены домовладения и два трактора.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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