Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате обстрела села Рыжевка в Сумской области в субботу погиб 71-летний фермер.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории РФ 23 июля около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладения и два трактора.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Ситуация на Сумщине:

По состоянию на 22 июля 2022 года Россия продолжала обстреливать населенные пункты Харьковской области, Черниговской и Сумской.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции подразделения ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктах Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области, и Волфино, и Павловка Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА тактического уровня.

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