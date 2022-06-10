Сегодня враг трижды обстреливал территорию области.

На Сумщине в результате артиллерийского обстрела погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, после 10: 00 по территории Эсманской общины из России враг открыл огонь из минометов.

По словам Живицкого, было зафиксировано 10 прилетов. Разрушений и жертв нет.

Кроме того, около 13:00 по территории Краснопольской общины враг начал артобстрел с тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных во время обстрела ранений.

"В 17: 30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет", - добавил Живицкий.

Напомним, на Сумщине украинский самолет сбил вражескую крылатую ракету.

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