Людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

В Сумской области меняются правила реализации алкоголя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня вместе с рестораторами, представителями торговых сетей, контролирующих и правоохранительных органов пришли к общему согласию в этом вопросе. В магазинах приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно: в будни - с 11:00 до 19:00. В выходные, как и было до этого, магазины будут продавать алкоголь любой крепости в часы своей работы", - отметил он.

В барах, ресторанах и кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11:00 до 21:00.

При этом людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

"Понимаю, есть разные мнения по этому вопросу, но статистика говорит о следующем: в два раза меньше, чем в прошлом году, поступило акцизного налога (18 млн грн против 36 млн грн); почти в 3 раза увеличилось количество экспертиз на определение состояния алкогольного опьянения; значительно увеличилось количество госпитализаций вследствие алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами; увеличилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - написал глава ОВА.

По его словам, эти нововведения начнут действовать на всей территории области со времени опубликования официального распоряжения, предварительно - с 14 июня.

Как сообщал УНИАН, в Киеве разрешили продажу алкогольных изделий в магазинах с 11:00 до 19:00.