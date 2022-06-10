Оккупанты ищут слабые места в позициях украинских защитников.

Российские оккупанты по-прежнему стремятся форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в обороне украинские защитников, а также пытаются задавить артиллерию ВСУ в районе реки.

Такой информацией в эфире национального телемарафона 10 июня поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По состоянию на сегодняшний день они [россияне] не оставляют попыток [форсировать Северский Донец]. Они ищут слабые места в нашей обороне, проходящей по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются подавить их", — сообщил Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что форсирование реки — это опасная затея. Подразделения, которые идут в атаку, "достаточно открыты для поражения артиллерией".

Напомним, вчера, 9 июня, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупреждал о возможных попытках оккупантов перейти Северский Донецк. Из-за жаркой погоды уровень воды в реке упал, что может мотивировать врага попытаться форсировать преграду.

В конце мая россияне уже пытались перебраться через Северский Донец с помощью понтонных переправ. ВСУ разрушили эти планы и нанесли существенный ущерб противнику.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: