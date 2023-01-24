Противник готовится к весенней кампании.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российские оккупанты накапливают резервы на Запорожском направлении.

"Противник подтянул силы на Запорожское направление. Это войска, которые вышли из правобережья Днепра, которые были вытеснены ВСУ и перешли на левый берег, чтобы усилить восточное и Запорожское направления. Противник этими резервами пытается продавить Бахмут и Соледар, а на Юге мы видим, что они накапливают резервы", – отметил он в эфире "Эспрессо".

Костенко добавил, что Запорожском направлении враг ведет активные действия. Оккупанты пытаются захватывать украинские территории малыми группами.

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"Враг понимает, что Запорожское направление для нас является важным. Противник готовится к весенней кампании, и сейчас создает себе условия для дальнейшего наступления накоплением резервов и введением этих подразделений в боевые действия. Противник ведет активные действия, они малыми группами пытаются захватывать территории, чтобы улучшить свои позиции и выбить нас с высот. Наша задача остановить врага, чтобы создать условия для наступления ВСУ", – резюмировал он.

Ситуация на Запорожском направлении

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что российские оккупационные войска на Запорожском направлении демонстрируют, что сосредоточивают силы для осуществления наступательных действий. На самом же деле у захватчиков там сложилась очень опасная ситуация.

В то же время аналитики Инстиута изучения войны пришли к выводу, что оккупационная "власть" Запорожской области выдумала захват "значительной территории" региона. Эксперты проанализировали заявления коллаборанта Владимира Рогова, но не нашли подтверждения его словам.

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