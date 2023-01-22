Романенко подчеркнул, что необходимо четко разделять попытки россиян показать концентрацию сил и настоящее накопление войск для наступления.

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что российские оккупационные войска на Запорожском направлении демонстрируют, что сосредоточивают силы для осуществления наступательных действий. На самом же деле у захватчиков там сложилась очень опасная ситуация.

В эфире "24 канала" Романенко отметил, что оккупанты проводят на том направлении разведку боем. Сначала они отправили 3 танка с 30 военными, а затем – 5 боевых машин пехоты с соответствующим количеством людей. По его словам, обе попытки войск РФ атаковать украинские позиции завершились провалом с уничтожением их военной техники и живой силы.

Романенко подчеркнул, что надо четко разделять попытки россиян показать концентрацию сил, как они делают в Беларуси, и когда захватчики действительно накапливают соответствующие силы для наступления.

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"Возможно, это такой случай, что россияне пытаются показывать (подготовку к наступлению – ред.) на Запорожье, потому что там для них очень опасно. Если пробить их оборону и выйти на Мелитополь и Бердянск", – отметил генерал-лейтенант.

Ситуация на Запорожском направлении

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что сейчас Запорожское направление является ключевым для Вооруженных сил Украины. Враг также понимает это и накапливает на этом направлении свои войска.

В британской военной разведке отметили, что на юге, в Запорожской области, Украина и Россия сосредоточили значительные силы, которые проводят обмены артиллерийскими ударами и перестрелками, но избегают любых усилий по широкомасштабному наступлению.

В то же время городской голова временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что местные коллаборанты пытаются создать в городе свою "частную военную компанию" (ЧВК). В нее вербуют не только местных жителей и россиян, но также граждан Сербии.

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