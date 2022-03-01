Мэр города призвал готовиться оборонять столицу.

В Киеве ситуация сложная. Враг находится на подступах к столице.

Об этом сообщил городской председатель Виталий Кличко в Телеграм-канале.

"Наши Вооруженные силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся оборонять Киев", - отметил он.

Кличко сообщил, что возведены укрепления на въездах в город, также установлены блокпосты. "Вооруженные силы, тероборона, неравнодушные жители готовы и будут оборонять столицу", - написал Кличко.

"Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицу. По сигналу тревоги находиться в укрытиях", - подчеркнул столичный мэр.

Он напомнил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00.

"С 20:00, напомню, комендантский час. Все – остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева! Длится комендантский час до 8 утра", - подчеркнул Кличко.

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