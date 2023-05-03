Ему безразлично на то, что ему безразлично на якобы "покушение на Путина".

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ему абсолютно безразлично на удары якобы украинскими беспилотниками по Кремлю. Его больше интересуют боеприпасы, которые не дают его наемникам.

Как сообщил Пригожин заявил, отвечая на запрос российских журналистов. Комментируя якобы удары по Кремлю главарь ЧВК "Вагнер" иронично заявил, что это могла бы быть даже молния.

"Я никак не могу прокомментировать это явление. Возможно, это молния была. Мне главное снаряды получить, чтобы в Бахмуте продвигаться. И второе - чтобы военные фланги не проср*ли", - заявил Пригожин.

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"Удары" по Кремлю

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю. Военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль, пострадавших нет.

Российские топ-пропагандисты устроили неподдельную истерику из-за якобы ударов украинскими беспилотниками по Кремлю. Они угрожают ответом и ликвидацией украинского президента.

В то же время украинцы на "бавовну" реагируют мемами. Самые интересные из них - в подборке УНИАН.

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