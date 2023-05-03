Кремлевские рупоры разразились угрозами по ответным ударам.

Российские топ-пропагандисты устроили неподдельную истерику из-за якобы удары украинскими беспилотниками по Кремлю в ночь на 3 мая.

Реакции пропагандистов появлялись одна за другой синхронно с реакцией пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. УНИАН собрал свою реакцию кремлевских рупоров.

Одним из первых "покушение на Путина", как называют атаку в Кремле, прокометировал топ-пропагандист Владимир Соловьев. Этой теме сумасшедший прислужник Путина посвятил несколько публикаций.

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"Ну теперь уже можно снести Банковую?",- написал Соловьев сразу после заявлений Пескова об "атаке БПЛА на Кремль".

Впоследствии он придумал еще немного бреда, заявив, что "Зеленский сбежал в Финляндию, чтобы избежать моментального ответа". Напоследок появилась еще порция угроз.

"Если какие-то гарантии личной безопасности и давались Зеленскому, о чем говорил бывший премьер - министр Израиля, то сейчас о них "укрофюрер" может забыть", - заявил Соловьев.

Его коллега "по цеху" Маргарита Симоньян была более сдержанной.

"Может, теперь начнется по-настоящему?",- скромно спросила она.

Еще одна топ-пропагандистка Ольга Скабеева, похоже, потеряла дар речи, увидев, как горит Кремль. Она опубликовала кадры падения летательного объекта на Кремль и возгорания, возникшего в результате этого.

"В это сложно поверить", - отметила пропагандистка, комментируя кадры.

Пропагандист Антон Красовский размечтался, что после этих атак Россия может совершить покушение на украинского лидера Владимира Зеленского.

"Но это все еще не красная линия, верно? Не повод ли для того, чтобы назвать войну войной? Чтобы начать ее вести. Не повод, чтобы прицельно сбить самолет Зеленского (он как раз там как-то разлетался). Нет, это конечно до сих пор мало. Все не то", - прокомментировал Красовский.

Некоторые пропагандисты более подробно подошли к комментированию якобы атаки украинских беспилотников. Так сделал Александр Коц. Он прогнозирует, что Россия якобы отреагирует на это протокольно.

"Честно говоря, я сейчас не вижу большого смысла даже бить по Банковому или какому-то другому важному кирпичному зданию. Это теперь уже махание кулаками после драки. Надо не уголовные дела заводить на тех, кто покушается на нашего президента, на наших журналистов, на тех, кто ежедневно убивает дончан. Их надо уничтожать. Бить не по центрам, а по людям, принимающим решения. Методично, планомерно и безжалостно. Противник на нашей территории этим занимается системно", - в истерике написал Коц.

Еще один пропагандистский канал "Старший Эдди", якобы украинский удар по Кремлю не стал неожиданностью для "умных россиян".

"Удар х*хлев по Кремлю мог стать неожиданностью только для тех, кто пребывает в сладкой уверенности, которую внушили "военные эксперты". Люди, которые знают возможности хохла и так или иначе погружены в ход СВО, вообще не сомневались в возможности Киева атаковать Кремль", - пишут пропагандисты.

Автор канала намекнул, что надо "заканчивать" с мостами через Днепр и критической инфраструктурой Украины.

"Кремль не атаковали уже 80 лет. В последний раз это делала самая совершенная на тот момент военная машина в мире и наши деды смогли сломать ей позвоночник", - пафосно подытожил автор канала.

Удары по Кремлю

В пресс-службе Путина обвинили Украину в попытке нанести удар по Кремлю. Утверждается, что российские военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль, пострадавших нет.

"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", - угрожают у Путина.

Кремль расценивает якобы "попытку удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.

В то же время в Сети распространяют видео якобы взрывов в Москве в ночь на 3 мая. Однако достоверных данных по этому поводу нет.

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