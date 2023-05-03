Украинцы шутят, что беспилотники никогда не закончатся.

Новость о удары беспилотниками по Кремлю спровоцировала мемный взрыв среди украинских пользователей. Сеть заполонило множество остроумных шуток и мемов.

УНИАН подготовил подборку самых веселых мемов об ударах по Кремлю.

Некоторые пользователи намекают, что к "бавовне" причастны украинские спецслужбы. Кроме того, все подтверждают, что горит Кремль очень красиво. Подробнее о реакции украинцев - в подборке.

Видео дня

"Бавовна" в Кремле

3 мая Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю. Военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль, пострадавших нет.

Кремль расценивает якобы "попытку удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. В то же время в сети распространяют видео якобы взрывов в Москве в ночь на 3 мая. Однако достоверных данных по этому поводу нет.

Тем временем российские топ-пропагандисты устроили неподдельную истерику из-за якобы ударов украинскими беспилотниками по Кремлю. Они угрожают ответом.

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