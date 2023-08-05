По предварительным данным, возможна очередная попытка атаки Крымского моста украинскими безэкипажными катерами.

В районе Крымского моста произошло несколько взрывов, сообщается об атаке безэкипажных катеров и воздушных дронов.

Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населенного пункта Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом. Позже произошел новый мощный взрыв в районе Крымского моста, а потом третий.

"Было уже несколько взрывов, слышна стрельба", - сообщает ВЧК-ОГПУ.

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Mash сообщает, что на Крымском мосту отключено освещение - скорее всего, это связано с мерами безопасности. Въезд на самом мост сейчас перекрыт. На Крымском мосту перекрыто движение и пропало электричество, сообщает тг-канал "SOTA".

По предварительным данным, возможна очередная попытка атаки Крымского моста украинскими безэкипажными катерами.

После серии взрывов оккупанты подняли в воздух 3 истребителя для перехвата воздушных целей над акваторией Азовского моря.

"Военнослужащие армии РФ в Крыму в повышенной готовности. Особенно Севастополь", - сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в районе Крымского моста произошел взрыв и начался пожар.

А "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах.

"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия - движение возобновится", - написал Крючков.

Владимир Рогов сообщает, что якобы три надводных дрона было уничтожено в Керченском проливе.

Атаки на Крымский мост - детали

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже дважды были "прилеты" по Крымскому мосту. Так, 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар, в РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате загорелся железнодорожный поезд. Также по мосту ударили 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в обеих операциях по подрыву Керченского (Крымского) моста принимали представители Службы безопасности Украины.

После "инцидента" появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями.

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