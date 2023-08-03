Украинские военные ставят на место "неприкосновенность" многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в обеих операциях по подтриву Керченского моста принимали представители Службы безопасности Украины.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона единых новостей, комментируя действия Украины по деоккупации своих территорий, в частности Крыма, и блокированию российскими кораблями Черного моря.

Так, говоря, что блокирование агрессорами Черного моря является пренебрежением не только к Украине со стороны России, а это пренебрежение к этому мировому обществу, поскольку пользование водами – это международное право. Данилов подчеркнул, что Россия оскверняет все международные права, в том числе, морское право просто потому, что ей так хочется.

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"Это для России закончится конечно очень-очень плохо. Вопрос только времени...", - сказал он.

Далее, на вопрос, действительно ли Украина уже подтверждает свои заявления, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели, Данилов отметил, что "мы периодически не то, что подтверждаем, а громко подтверждаем это своими действиями".

"Наши военные ставят на место" неприкосновенность " многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие в первом и втором случае", - сказал секретарь СНБО.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что война вернется на территорию России.

"Если вы видели те или иные события, которые периодически происходят непосредственно в Москве, имейте в виду, что российские партизаны – они работают на отлично на территории РФ", - отметил Данилов.

Атаки на Крымский мост

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже дважды были "прилеты" по Крымскому мосту, который россияне построили, чтобы соединить территорию РФ с захваченным полуостровом.

Так, 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар, в РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате загорелся железнодорожный поезд.

26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года – это одна из реализаций СБУ.

Также по мосту ударили 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

После "инцидента" появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Эти конструкции должны были бы защищать мост от атак надводных и подводных дронов на всей его протяженности.

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