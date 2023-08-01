Защитная конструкция оккупантов вокруг Крымского моста не будет иметь стратегического влияния, говорят в ГУР.

Российские оккупанты устанавливают на Крымском мосту конструкции, которые должны были бы защитить его от надводных дронов. Однако они делаются из подручных материалов и не могут обеспечить защиту, подчеркнул представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Конструкция делается из подручных материалов, она не является высокотехнологичной, стратегически ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся, и за этим интересно наблюдать", – комментирует Юсов.

Представитель разведки отметил, что Россия уже неоднократно заявляла, что это незаконное сооружение якобы максимально защищено, охраняется всеми силами и средствами и ей ничего не угрожает.

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Однако, как напомнил Юсов, мост уже дважды подвергался разрушениям, в результате чего останавливалась его эксплуатация (в частности, с целью переброски вражеской техники, сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию).

"Это означает, что подобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем, до того периода пока украинская территория не будет деоккупирована. Незаконные сооружения, включая это, которое они называют Крымским мостом, соответственно будут демонтированы", - подчеркнул Юсов.

Ситуация на Крымском мосту - это надо знать

С начала полномасштабного вторжения уже дважды "прилетало" по Крымскому мосту, который оккупанты построили, чтобы соединить территорию РФ с захваченным полуостровом.

Последний раз по мосту ударили 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

После "инцидента" появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Эти конструкции должны были бы защищать мост от атак надводных и подводных дронов на всей его протяженности.

Военный эксперт Роман Рассвет объяснял, что боновые заграждения россиян могут усложнить задачу украинским военным по выводу из строя этого объекта, но и они могут быть прорваны.

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