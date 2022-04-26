Также было сбито 4 беспилотных летательных аппарата.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили 3 российских самолета и 3 крылатые ракеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, 25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям.

"На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о крушении трех самолетов (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крылатых ракет и 4 БПЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Напомним, ВСУ взяли в плен оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок.

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