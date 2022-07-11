Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаевскую область.

Утром в понедельник, 11 июля, российские войска выпустили по Николаеву шесть ракет. По предварительной информации, обошлось без жертв, есть один пострадавший.

О ситуации в области в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким со ссылкой на информацию районных военных администраций.

"Утром 11 июля в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Сейчас понимаем – 6 ракет. Предварительно, без жертв (один ранен)", – отметил он.

По информации Кима, в Баштанском районе 10 июля ориентировочно в 10:40 и 21:30 обстрелам подверглась Широковская громада: "Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Потерпевших нет".

Кроме того, глава ОВА сообщил, что после вражеских обстрелов 10 июля в области горели поля с урожаем, а именно в поселке Березнеговатское, в районе села Новониколаевка Первомайской громады и в селе Лиманы Галицыновской громады.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 11 июля ударили ракетами по Украине. Под огонь попали Николаевская и Харьковская области.

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