ВСУ уничтожили за последние несколько дней большое количество вражеских артиллерийских складов.

Оккупанты застряли в районе Белогоровки и не могут продолжать наступление.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информируя об оперативной обстановке в области.

"Застряли на сегодняшний день российские войска в районе Белогоровки. И, скорее всего, это работа наших артиллеристов, которые уничтожили за последние несколько дней большое количество артиллерийских складов. Поэтому логистика на сегодняшний день очень плохая у россиян с подвозом боеприпасов… Они без артиллерии вообще не могут ни одного метра пройти", - сказал Гайдай.

По его словам, на сегодня уменьшилось как количество атак россиян, так и количество обстрелов территорий области.

Гайдай отметил, что Белогоровка была для врага не конечным пунктом в Луганской области, который он планировал захватить, а "промежуточным", чтобы двинуться дальше в сторону Славянска и частично в сторону Бахмута.

Гайдай сообщил, что в районе Белогоровки оккупанты при форсировании реки ранее потеряли около сотни танков.

"Более того, два дня назад произошла новая эпопея с танками. На этом направлении они потеряли благодаря нашим артиллеристам еще пару десятков танков очередных", - сообщил Гайдай.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты неудачно провели разведку боем на Славянском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: