В оборонном ведомстве заверили, что численность российских войск у украинской границы не изменилась.

В Министерстве обороны Украины отрицают распространенную американским изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности вблизи государственной границы Украины", - заверили в Минобороны в понедельник, 1 ноября.

Других деталей по ситуации на границе Украины и России там не предоставили.





На днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. "Чем заняты российские войска собираются у границы с Украиной - неясно", - отмечает издание.

Автор: Юрий Годован