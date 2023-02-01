Сейчас на Донбассе российские оккупанты действуют по привычной тактике – пытаются захватывать небольшие участки территории, чтобы продвигаться вперед.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что пик в наступательной операции врага и тяжелых боях за Донбасс может произойти в марте 2023 года, когда Россия перебросит туда свои основные силы и подтянет технику и вооружение.

"Я бы уже считал, что Российская Федерация начала наступление вот так постепенно. Это повторяется то же самое, что было в апреле прошлого года, когда мы ожидали начала эпической битвы за Донбасс. Вот ее второй этап начинается сейчас. Они уже начали наступательную операцию, они стараются максимально давить, постоянно пытаются нарастить усилия в наступлении и будут дальше наращивать. Просто по прогнозам, пик этих усилий в наступлении может произойти в марте, не раньше, когда они перебросят и подтянут основные силы и особенно подтянут технику и вооружение", – рассказал он в интервью ТСН.

Эксперт предположил, что в марте Путин сможет апеллировать 120 тысячами военных, которые должны были уволиться весной, но "вряд ли их отпустят домой". Кроме того, есть еще 120 тысяч личного состава, призванного осенью.

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"Они уже 4-5 месяцев в частях, и это считается подготовленные военнослужащие. Вот их будут заставлять подписывать контракт и будут гнать сюда для наращивания усилий. Вот такая волна может быть. Ну и дополнительно то, что будут давать военкоматы – это будет просто на восполнение потерь, или восполнение каких-то тыловых частей. Вот так это может выглядеть", – прогнозирует Жданов.

По его словам, сейчас на Донбассе российские оккупанты действуют по привычной тактике. Враг пытается захватывать небольшие участки территории, чтобы продвигаться вперед.

"Что они делают сейчас и как можно объяснить такие их действия. Так они по другому не умеют. Они прибегли к своей тактике, которую применяют с первого дня. Они пытаются делать окружение, так называемые клещи, только в маленьких масштабах, и таким образом "откусывают" по кусочку территории, пытаясь продвигаться вперед. По-другому у них не получается и по-другому они не умеют", – добавил он.

В то же время эксперт отметил, что сейчас возникает угроза окружения украинских войск в Бахмуте Донецкой области.

"Если они будут иметь успех в своем прорыве там немного южнее Бахмута, то мы будем вынуждены отходить, чтобы не попасть в окружение. И здесь нет разницы, куда дальше они выйдут, они будут снова искать слабое место в нашей обороне, прорывать ее и пытаться снова окружить какой-то небольшой участок. И так понемногу, такими полуокружениями они будут заставлять нас отходить. Это такая тактика действия Российской Федерации", – подчеркнул Жданов.

Как будут развиваться события на фронте: прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти России готовятся к максимальной эскалации войны против Украины. Новое обострение может произойти в ближайшие недели.

В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Он также подчеркнул, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что захват Бахмута российскими войсками не является неизбежным, но ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

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