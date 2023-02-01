Оккупированный Донецк заполнен войсками оккупантов, отметил глава военно-гражданской администрации Авдеевки.

На направлении Авдеевки Донецкой области наблюдается "напряженное затишье", российские оккупанты готовятся провести полную ротацию так называемых "мобиков" на регулярные войска армии РФ.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш. По его словам, уже третью ночь подряд в Авдеевке наблюдается "напряженное затишье". Фиксируются только единичные прилете по окраинам города, хотя до того за ночь было 10-15 обстрелов.

"Эта ситуация очень напрягает, особенно, когда мы видим что бригада врага "Пятнашка" международная, где воюют наемники из разных стран, уже третий день в полной радио тишине", - сказал он.

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По словам главы ВГА, идет подготовка к масштабному наступлению, в том числе и в направлении Авдеевки.

"Есть команда, что на нашем направлении, что враг должен продержаться несколько дней, и будет полная ротация. То есть будут выводить этих "чмобиков", армейский корпус "ДНР", который сейчас пополняется жителями оккупированных территорий Запорожской, Харьковской области, и заводить полностью регулярные войска РФ", - сказал Барабаш.

Со ссылкой на военных он отметил, что Донецк "весь зеленый", то есть заполнен войсками оккупантов.

"По шевронам не видно, что это "вагнеровцы", но видно, что это люди, которые были в заключении. По Донецку много молодежи, 17-18 лет, ходят с оружием по городу. Город просто "зеленый", - пояснил Барабаш.

Он отметил, что Мариуполь так же "зеленый" от количества военных. "В Мариуполе они пытаются собираться на Угледарское направление", - пояснил он.

Ситуация на фронте в Украине-что надо знать

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечалось, что российские оккупанты не прекращают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Враги несут большие потери. Кроме того, ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня в Украине уничтожили около 128 тыс. 420 противников и, в частности, 3 тыс. 209 вражеских танков.

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