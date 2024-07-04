Он сообщил, что среди основного в докладах сегодня на Ставке было обеспечение дронами и РЭБ.

Украина усиливает все направления на фронте, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, информируя о проведенном заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, заседание было длительным и посвящено как обеспечению военных вооружением, так и решениям по каждому конкретному направлению.

"Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донетчине, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных. И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату и каждому командиру, которые действительно устойчивы, действительно меткие. А особенно - 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада ТрО и 110-я отдельная механизированная бригада", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он сообщил, что среди основного в докладах сегодня на Ставке было обеспечение дронами и РЭБ.

"Производство в Украине, финансирование, поставки и применение. Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам. Заслушали командующего Сухаревского, вице-премьер-министра Федорова, министра стратегических отраслей Камышина, командующего Воздушных сил Олещука - приняли очень важные решения. Время покажет эти решения на фронте", - сказал президент.

По его словам, министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину.

"Подталкиваем эту логистику", - отметил Зеленский

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, издание Bild со ссылкой на пресс-офицера 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасию Блищик сообщило, что российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области.

ВС РФ преимущественно полагаются на атаки пехоты при поддержке беспилотников.

Это подтверждает Генштаб. В частности, в сегодняшнем оперативном отчете сообщается, что на Покровском направлении наибольшее количество боев с начала суток - по состоянию на 16.00 зафиксировано уже 24 попытки оккупантов потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеновки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, шесть боев - еще продолжаются.

В целом, по данным Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику.

В общем, с начала суток и по состоянию на 16.00 произошло 80 боевых столкновений.

Враг наступает практически везде, но активен на 4х направлениях - Покровском, Харьковском, Краматорском и Торецком.

Вас также могут заинтересовать новости: