Генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен "поддерживает контакты с различными сторонами" для прекращения войны.

Россия и Украина продолжали боевые действия несмотря на заявление российского правителя Владимира Путина об объявлении "пасхального перемирия" на 30 часов. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Мы приняли к сведению объявление о прекращении огня, а также приняли к сведению, что обе стороны продолжали боевые действия", - отметил Дюжаррик.

Спикер подчеркнул, что руководство ООН призывает завершить эту войну "в соответствии с резолюциями ООН, международного права и территориальной целостности Украины".

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По словам Дюжаррика, генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен "поддерживает контакты с различными сторонами, которые участвуют в обсуждениях" о прекращении боевых действий. "Мы хотим положить конец этой войне, вторжению России в Украину", - отметил он.

Пасхальное перемирие - новости

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин неожиданно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

Такое решение сыграло на пользу российскому лидеру, позволив ему одержать легкую дипломатическую победу, ничем по сути не рискуя, отмечает издание The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля констатировал, что несмотря на объявленное Россией "перемирие", на ряде участков боевые действия продолжались, продолжаются и российские обстрелы. В частности, по его словам, "пасхальные заявления" Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской областей РФ.

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