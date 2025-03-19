В то же время Россия не будет прекращать попыток вытеснить Силы обороны с Курщины.

Несмотря на уменьшение, украинский плацдарм в Курской области продолжает держаться. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Наше влияние в Курской области минимизировано, имею в виду наш контроль территории. Но есть присутствие украинских войск в Курской области. Россиянам удалось уменьшить наш плацдарм, потому что они контролировали дорогу в Суджу дронами. Сейчас это влияние уменьшилось, ведь мы вышли", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются зайти на территорию Украины и прорваться там через ряд населенных пунктов, в частности Басовку. По словам эксперта, цель врага - окружить наши плацдармы со стороны Сумской области.

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"Поэтому я ожидал бы попыток выбить наши войска из остатков плацдарма в Курской области. И попыток продвинуться в Сумской области. То есть начать наступление на Сумскую область, но не на Сумы. Чтобы выполнить задачу по ликвидации Курского плацдарма и создания зоны безопасности в Сумской области, как об этом говорил Путин", - добавил Попович.

Курская операция: важные новости

Накануне журналисты BBC обнародовали свидетельства украинских защитников, которые отходили с Курщины. Они называют эту операцию сценой "фильма ужасов". А также отмечают, что во время отступления из Суджи среди Силы обороны была "паника и обвал фронта".

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