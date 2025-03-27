Сейчас проблемой для украинских защитников может стать накопление войсками РФ большого количества бронетехники, отметил боец.

У российской армии задача на весну, до начала лета - продвинуться как можно дальше, причем не обязательно в Донецкой области. Это может быть даже Херсонская или Запорожская области. Такое мнение высказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко, передает "Радио Свобода".

"У них стандартная практика - где тонко, там рвется. Они прощупывают, пытаются найти слабые места и туда направить свою ударную мощь", - сказал он.

Отмечается, что наиболее очевидные цели для россиян сейчас - Торецкое направление и прорыв в Константиновку, а также в Покровск.

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По мнению бойца, сейчас проблемой для украинских защитников может стать накопление российскими войсками большого количества бронетехники, механизированных подразделений.

"Нужно понимать, что тактика противника по экономии своих сил путем использования [зимой] импровизированной техники может принести свои плоды. Однако линия фронта сейчас стабилизирована. Все основные маршруты находятся под огневым контролем и намерение противника скрыто накопить свои силы не пройдет незамеченным, мы в готовности", - заявил Самойленко.

По данным украинских военных, бои в Торецке продолжаются до сих пор, хоть россияне и объявили еще 7 февраля о его захвате.

"Они пытаются сейчас подтянуть реальность к отчетам, потому что какой-то генерал себе дыру под орден в кителе проковырял. Но это требует от них дополнительных усилий", - добавил офицер.

По словам военнослужащего, противник может активно наступать 2-3 месяца, после чего ему требуется определенное время на перегруппировку:

"Пополнение, а возможно подведение армейских резервов, новых дивизий и так далее. Собственно, это то, что мы сейчас видим на фронте. Это то, что сейчас происходит".

Напомним, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, российскому правителю Путину на самом деле не нужно перемирие, он стремится продолжать войну:

"Мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас... Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".

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