Сейчас на Купянском направлении бои не очень интенсивные, но масштабные, рассказал Виктор Трегубов.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" возвращается к той, которая была два месяца назад. Об этом рассказал представитель ОСУВ майор ВСУ Виктор Трегубов в эфире "Суспільного".

"Наиболее активным остается Покровск. Хотя там не настолько все интенсивно, как было в феврале. Но он остается наиболее активным направлением. Также Новопавловское направление, городские бои в Торецке, Часовом Яру. Есть определенное обострение на Северском и Лиманском направлении. Также остаются попытки россиян увеличить свой плацдарм на правом берегу Оскола на Купянщине", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что на Купянском направлении бои "не очень интенсивные". В то же время сами боестолкновения на этом направлении более масштабные, в отличие от Донецкой области, где враг проводит большое количество атак небольшими группами.

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Также Трегубов рассказал о том, как Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Покровска.

"В первую очередь это квалифицированная работа сочетаний украинских пилотов БПЛА и пехоты. В частности штурмовых подразделений. С российской стороны абсолютно та же история. Но наши оказались лучше и смогли организовать взаимодействие. Ну и там некоторые факторы сыграли не в пользу россиян. Например, их растянутые коммуникации. Растянутые их силы в попытке охватить город", - добавил Трегубов.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне журналисты The Wall Street Journal подвели итоги Курской операции Сил обороны Украины. Они отметили, что украинские защитники вышли с большинства территории плацдарма, который удерживали. По мнению журналистов, отступление из Курской области лишило Украину козыря в мирных переговорах.

Тем временем представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что ситуация в регионе становится все более угрожающей. Он отметил, что Россия на юге начинает увеличивать количество и штурмовых действий, и обстрелов, ударов дронами, ракетных, авиационных ударов.

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