Президент Украины отметил, что все больше россиян осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

Президент Владимир Зеленский снова обратился к российским оккупантам заявив, что они уже проиграли и им уже ничего не поможет в войне против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении в конце 224-го дня войны.

По словам главы украинского государства, война и мобилизация, которую проводит режим Путина, направлена на уничтожение всех перспектив российского народа.

Видео дня

"Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли. Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа", - отметил он.

"Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинцы знают, за что воюют, и все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

"Очевидно, кто победит", - заявил Зеленский.

Белая церковь - что известно об атаке иранскими дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, в последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

В ночь на 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе. Зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Всего российские военные выпустили 12 дронов-камикадзе, из них 6 Вооруженные Силы Украины уничтожили.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что дроны-камикадзе представляют серьезную угрозу, поэтому против них будут применены любые силы и средства для того, чтобы обезопасить граждан, Вооруженные силы и другие силы самообороны.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Официально Иран отрицал предоставление беспилотников РФ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллохиян в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявлял, что "Иран выступает против войны в Украине" и "не поддерживает шаги, которые приведут к продолжению и эскалации боевых действий". Позже представитель МИД Ирана Насер Канаани также назвал новости о поставках России беспилотников для использования в войне в Украине безосновательными.

На этом фоне Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Россияне маркируют устройства "Герань-2", впрочем они имеют внутренности иранских дронов, что свидетельствует о том, что это либо перекрашенный иранский дрон, либо российский дрон, собранный из иранских деталей. Звук, который раздается во время полета этих дронов, напоминает звуки мопедов или бензопил, из-за чего украинцы зовут их "мопедами", а из-за треугольной формы - "балалайками".

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