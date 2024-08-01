Западные военные и дипломаты прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев.

В Брюсселе уже почти никто не надеется, что Украина вернет утраченные территории, однако об этом никто не хочет говорить - по крайней мере официально. Издание Welt пообщалось с несколькими западными дипломатами, которые объяснили, с чем связаны такие мрачные взгляды и как они видят окончание войны.

Как говорят собеседники газеты, развитие ситуации в зоне боевых действий для Украины складывается "гораздо хуже", чем это часто подается в общественном дискурсе, и, по их мнению, прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".

Поэтому западные военные и дипломаты прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США.

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"Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может длиться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить снова и снова", - отметил один из дипломатов.

При этом собеседник издания подчеркнул, что Запад должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности, и тогда ему удастся удержать Путина от нового наступления.

Уменьшение веры в победу Украины объясняют тем, что Запад в будущем, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, который позволит начать успешное широкомасштабное контрнаступление.

Кроме того, отмечает Welt, на Западе слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина. По мнению военных экспертов, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие.

Победит ли Украина в войне - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde подчеркнул, что вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с РФ нельзя принимать без украинского народа. В то же время он отметил, что никто официально таких предложений не делал.

Зеленский отметил, что сдача украинских территорий в любом случае является "не лучшим вариантом" и фактически будет означать победу Владимира Путина. Также украинский президент не в восторге от идеи простого замораживания конфликта, потому что Россия позже может осуществить новую попытку захватить украинские территории.

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