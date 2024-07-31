По словам Александера Шалленберга, украинский народ должен сам решать, когда он будет готов к переговорам.

Призывы к Киеву уступить территорию ради мира являются недопустимыми. Об этом в интервью Укринформу сказал министр Австрии по европейским и международным делам Александер Шалленберг.

По его словам, Европа должна теснее привлекать страны "глобального юга", особенно страны БРИКС к мирным переговорам.

"С одной стороны, это необходимо для гарантий безопасности, с другой - эти государства потенциально имеют большее влияние на Москву. В то же время никто из нас не знает, что на самом деле влияет на мысли Владимира Путина. Даже китайские партнеры, которые желают прекращения войны, похоже, имеют лишь ограниченное влияние на него", - констатировал дипломат. Видео дня

В то же время он убежден, что война наносит огромный ущерб России, которая оказалась изолированной и геостратегически гораздо слабее, чем была в начале агрессивной войны, и Путину "придется сделать из этого необходимые выводы".

"Впрочем, я пока не вижу с российской стороны готовности серьезно участвовать в переговорах. Как только такая серьезная готовность появится с российской стороны, мы должны воспользоваться этой возможностью. Это - важно", - подчеркнул Шалленберг.

При этом он напомнил, что никаких переговоров по Украине не может происходить без Украины.

"Украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам. В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", - резюмировал глава МИД Австрии.

В то же время он назвал призывы некоторых западных стран отказаться от части своей территории и части суверенитета ради установления мира "абсолютно лишними".

"В конце концов, это дело украинского народа. Он подвергся нападению и демонстрирует невероятную готовность бороться. Иронично, но можно сказать, что Путин своим нападением больше способствовал единству украинского общества, чем кто-либо другой до него. Поэтому такие призывы извне абсолютно абсурдны. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", - сказал Шалленберг.

"Мирные переговоры" с РФ - последние новости

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая мирных переговоров по войне в Украине не будет. В то же время, по его словам, переговоры не имели бы смысла, если бы РФ подходила к ним так, как это делала до сих пор, когда, по сути, выдвигала условия капитуляции Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность переговоров непосредственно с Владимиром Путиным. Впоследствии в Москве ответили на это заявление, отметив, что в Кремле не доверяют Зеленскому и связывают это "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также с "еще одной попыткой продвинуть Формулу мира".

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