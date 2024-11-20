'Война почти не оставляет шансов на выживание': Залужный обратился к украинским воинам в Британии

Генерал отметил, что военным необходимо научиться "убивать без колебаний", поскольку враг - это прямая угроза для их жизни.

Во вторник, 19 ноября, посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный обратился к украинским войскам с исторической речью во время визита на британской тренировочной базе, пишет The Times.

"Украина у нас одна. Никто, кроме нас, ее не будет защищать. Помните, что война с каждым днем становится все более жестокой. Она практически не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза", - сказал посол Украины военным на базе в Восточной Англии.

Отмечается, что Залужный посетил военных на базе, где проводят операцию "Интерфлекс". Там британцы запланировали обучать 50 тысяч украинских солдат. Их готовят не только к боевым действиям, но и к войне в городах, поскольку усиливаются опасения, что российские войска перенесут свое внимание с окопов на захват прифронтовых городов и поселков этой зимой.

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"Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его, прежде чем он попытается убить вас или вашего собрата. Пожалуйста, изучите это здесь. Любите друг друга. И помните об Украине", - сказал Залужный.

Помощь Украине от Британии

В Минобороны сообщают, что сейчас ее расходы на военную поддержку страны находятся на самом высоком уровне с начала полномасштабной войны - 3 миллиарда фунтов стерлингов в этом году и 2,3 миллиарда от доходов от замороженных активов РФ.

Ранее премьер-министр Кир Стармер объявил, что они выделят 120 миллионов фунтов стерлингов для Военно-морских сил Украины. На эти деньги должны закупить надводные и морские дроны.

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