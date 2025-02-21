Россия понимает, что Украина нашла эффективные методы противодействия "Шахедам", поэтому пытается искать новые пути усовершенствования своих БПЛА. Такое мнение в эфире 24 канала высказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.
"Поэтому мы видим изменения в антеннах, которые устойчивы для средств РЭБ. Раньше были "Кометы" на четыре патч-антенны, сейчас мы видим на большее количество. Уже есть факты применения китайских антенн, которые используются для четкого позиционирования в воздухе", - сказал Храпчинский.
Эксперт добавил, что оккупанты также пытаются заменить западные комплектующие в своих БПЛА китайскими, российскими или белорусскими аналогами. Кроме того, враг пытается увеличивать полезную нагрузку своих дронов.
"Террористическая страна предусматривает нанесение как можно большего вреда среди гражданского населения. Дополнительно пытается создать в дронах, которые не являются боевыми, а использовались преимущественно для перегрузки системы ПВО - это мы говорим о пародиях, о "Герберах". Туда уже даже вкладывает взрывную часть. Для того, чтобы имели какие-то последствия от подрыва, если найдет кто-то из гражданских", - добавил Храпчинский.
Российские дроны: важные новости
В конце января стало известно, что российские оккупанты начали снаряжать "Шахеды" шрапнелью. В Офисе президента сообщили, что цель врага - нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
В то же время в ГУР сообщили, что Россия меняет свои дроны. В частности, они увеличивают дальность поражения и боевую часть "Шахедов". Оккупанты снаряжают эти БПЛА малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13.