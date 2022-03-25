Синегубов также подтвердил информацию о потерях врага от своих же вертолетов.

В Харькове за минувшую ночь зафиксировано 54 обстрела.

Об этом сказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Он сообщил, что после обстрела пункта выдачи гуманитарной помощи 24 марта погибли 6 человек, более 17 ранены.

Ночью был обстрелян терминал в аэропорту, утром - супермаркет "Метро".

Оккупанты применяли реактивные системы "Град", "Ураган", вечером был удар "Калибра" в исторический центр Харькова. В то же время вражеская авиация над городом не активна.

Относительно ситуации в области, Синегубов отметил, что были бои под Изюмом, где враг понес значительные потери, наши силы сбили 2 российских самолета.

"Наши вооруженные силы держат оборону Харькова, по некоторым направлениям идут в контрнаступление, и оттесняют врага", - сказал Синегубов.

Он также подтвердил информацию о потерях врага от своих же вертолетов.

"Вчера произошел курьез в российской армии, когда их же вертолеты обстреляли их позиции, уничтожили большое количество живой силы противника и военной техники", - сказал он.

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