Интенсивные атаки российских оккупантов привели к уничтожению значительной части города.

Российские оккупанты продолжают атаковать Изюм. Интенсивные атаки привели к разрушениям в городе.

Об этом свидетельствуют новые снимки спутников Maxar Technologies, опубликованные CNN.

Снимки датированы 24 марта. Спутники зафиксировали разрушенную инфраструктуру в центре города. Вокруг Изюма зафиксировали колонны российской техники и артиллерии, которая обстреливает город.

На снимках видно большой кратер на школьном дворе и разрушенную часть больницы напротив школы.

Севернее школы видны руины котельной и разрушенные жилые дома.

Примерно в 5 километрах к северо-западу от Изюма спутники зафиксировали колонну российской самоходной артиллерии, которая движется к городу. На таком же расстоянии к северо-востоку от города окопалась русская самоходная артиллерия. Башни направлены на центр Изюма.

Сейчас российские войска контролируют городские сектора на северном берегу реки Северский Донец, которая разделяет Изюм пополам. В то же время южная часть города находится под контролем ВСУ. В городе продолжаются ожесточенные бои.

Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

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