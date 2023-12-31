Уничтожено 150 артиллерийских систем и 119 танков.

За последнюю неделю 2023-го года уничтожено более 6 тысяч российских захватчиков и тысяча единиц вооружения.

"За неделю с 25 по 31 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 6040 человек личного состава противника", - сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

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119 танков;

181 боевая бронированная машина;

150 артиллерийских систем;

11 РСЗО;

12 установок ПВО;

270 единиц автотехники;

39 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены три самолета, корабль, 94 ракеты и 187 БпЛА.

Всего за неделю уничтожено 1066 единиц вооружения и военной техники российских оккупантов.

Потери РФ в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года - последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери Российской Федерации с 24 февраля 2022 года и по настоящее время составляют примерно 359 230 оккупантов.

По оценке британской военной разведки, в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, что больше, чем в 2022 год. Если темпы потерь России на войне в Украине сохранятся, общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч человек личного состава до 2025 года.

В то же время, России вероятно понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений.

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