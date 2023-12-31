За сутки, в частности, ликвидировано почти 20 вражеских боевых бронированных машин.

Потери России в Украине за сутки подскочили и теперь составляют более 359 тысяч захватчиков.

Украинские воины ликвидировали еще 960 противников, и теперь общие потери РФ составляют примерно 359 230 оккупантов, сообщил в воскресенье, 31 декабря, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ликвидированы еще 17 боевых бронированных машин, восемь танков, 30 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны.

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Также РФ потеряла 37 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, восемь единиц спецтехники и 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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