Отмечается. что характеристики дрона позволяют ему обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны.

Новый дрон России с реактивным двигателем "Бандероль" нацелен на прорыв украинской обороны. Текущая стратегия РФ заключается в насыщении системы ПВО Украины большим количеством снарядов. Введение нового типа барражирующего боеприпаса с повышенной скоростью и высотой полета еще больше усложнит работу украинских систем обнаружения и перехвата. Об том пишет Forbes.

"Судя по всему, Россия уже добивается успехов с применением "Бандероли", что неудивительно. Его характеристики позволяют обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны. Вероятно, частота его использования будет только расти. Однако, как и с любой новой технологией в этой войне, эти преимущества могут оказаться временными. По мере того, как Украина адаптирует свои системы и стратегии ПВО, эффективность "Бандероли" будет снижаться", - говорится в статье.

Вместе с тем, отмечается, что это новый дрон предоставляет России ценную возможность в критический момент войны.

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Российский реактивный дрон "Бандероль" - характеристики и преимущества

Сообщается, что благодаря реактивному двигателю дрон способен развивать скорость от 400 до 500 км/ч и летать выше и дальше, чем обычные барражирующие боеприпасы.

Считается, что дрон "Бандероль" основан именно на иранских Shahed-238, а по габаритам он похож на "Герань-2" - российскую версию иранского Shahed-136, что может говорить о схожей полезной нагрузке.

Реактивный двигатель позволяет дрону покрывать большие расстояния с большей эффективностью.

"Таким образом, Россия получает возможность наносить удары по более удаленным регионам Украины, в том числе по Одессе. Также увеличивается расстояние запуска - теперь дроны могут стартовать глубже с территории России, снижая риски атак ВСУ на аэродромы и стартовые площадки. Украина в последние месяцы активно атакует места размещения дронов, и увеличение дальности усложняет прогнозирование маршрутов", - говорится в публикации

Также, как добавили в Forbes, преимущество дрона "Бандероль" - способность летать на больших высотах - делает его менее уязвимым для маломощных систем ПВО, Более того, высотный полет снижает эффективность украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оценочная стоимость "Бандероли" - около 1,4 миллиона долларов, что существенно меньше стоимости ракеты "Кинжал" (примерно 10 миллионов долларов), хоть и выше, чем у дронов с поршневым двигателем.

Дрон "Бандероль" - что сообщалось ранее

Напомним, на днях военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") сообщил, что в последние недели Россия атакует Украину новым БПЛА "Бандероль".

Отмечалось, что это, скорее, даже не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем.

По словам "Флэша", "Бандероль" летит со скоростью 400-500 км/ч.

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