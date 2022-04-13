По его словам, ВСУ круглосуточно обороняют Харьковскую область.

Украинские военные сбили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины", - сообщил он.

"Верим в наши Вооруженные силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", - добавил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают беспощадные бомбардировки Харькова. В последние несколько дней было зафиксировано применение врагом нового вида снарядов – их спустили на город на парашюте. "Два последних дня вместе с минами, снарядами, "градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", – заявил он.

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