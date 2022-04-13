Украинская армия нуждается в более современном оружии, отметил глава Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников призывает страны-партнеры предоставить Украине современные виды дальнобойного оружия.

Об этом он сообщил иностранным журналистам во время посещения разрушенного российскими захватчиками Гостомеля, видео со встречи опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Министр обороны подчеркнул, что украинские Вооруженные силы нуждаются в более современном оружии. "Не советского образца, а я имею в виду то, что соответствует стандартам НАТО", - уточнил Резников.

Министр обороны призвал страны-партнеры предоставить Украине необходимые инструменты, а Украина "завершит дело".

"Нам нужно оружие дальнего действия. Мы можем их сдержать, но нам нужно их прогнать. Для этого нам нужны РСЗО с дальностью более 40-50 км, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и в Черном море, нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм, поскольку она более эффективна", - отметил Резников.

Он уточнил, что полученные Украиной противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger подходят для сдерживания продвижения оккупантов, для уничтожения танков и воздушных целей, но это оружие имеет малый радиус действия.

"На необходимое что-то дальнобойное, для больших расстояний", - сказал Резников и добавил, что речь идет о наступательном вооружении.

Министр подчеркнул, что временные рамки предоставления Украине такого вооружения имеют очень критическое значение.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Харькову, Киеву, Чернигову, Мариуполю, Днепру, Херсону, Сумам, Николаеву и Житомиру.

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что Украина сможет отбить вооруженную агрессию России, если ей как можно быстрее предоставят необходимое вооружение.

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