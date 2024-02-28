Средства получены на безвозвратной основе в качестве гранта в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 млн долларов на безвозвратной основе, как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии (465 млн долл. и 295 млн долл. соответственно).

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов.

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"Помощь международных партнеров является критически важной для финансирования социальной сферы Украины во время войны. Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время", – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине отметили, что в 2024 году Украина получила уже около 1,2 млрд долл. внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка, из них почти 75% – гранты.

Международная помощь Украине

В конце января Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о взаимопонимании с целью усиления сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи в сфере безопасности.

В НБУ прогнозировали, что международная финансовая поддержка Украины в 2024 году будет сохраняться, хотя и в меньших объемах, что позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость. По базовому сценарию прогноза Нацбанка, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долл. США в виде внешних кредитов и грантов.

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