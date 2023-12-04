Воины ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19.

Бойцы Сил специальных операций навели огонь на группу российских оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, и ему препятствуют наши воины. Операторы 8-го полка ССО с помощью дронов обнаружили скопление живой силы противника и скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, в результате огневого поражения уничтожена группа оккупантов.

Потери оккупантов - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".

За минувшие сутки .силы обороны уничтожили еще 770 российских оккупантов, общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек.

С начала войны уничтожили 5580 танков (+5 за минувшие сутки), 10401 боевую бронированную машину (+5), 7961 артиллерийскую систему (+12), 6017 БПЛА оперативно-тактического уровня (+22), 10451 единицу автомобильной техники и автоцистерн (+19).

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