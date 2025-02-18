На видео видно отражение нескольких волн атак.

В районе поселка Великая Новоселка Донецкой области враг, пользуясь плохими погодными условиями, пошел в массированное наступление. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Мясные накаты. В районе Великой Новоселки враг, пользуясь плохими погодными условиями, пошел в массированное наступление. Колонна за колонной, большие группы пехоты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на снег и низкую видимость, разведка обнаружила недруга еще на подступах, и бойцы 110 ОМБр вместе со смежниками начали планомерно "разбирать" оккупантские "коробочки". "Несколько вражеских броневиков спаслись бегством, остальные же навеки остались ржаветь на поле боя. Пехоту засыпали снарядами", - сказано в сообщении.

На видео 110 отдельной механизированной бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко видно отражение нескольких волн атак. В частности, сначала колонна оккупантов в составе 8 бронированных машин направляется к Большой Новоселке - впереди танк-"гараж", и по ним начинает работать украинская артиллерия. "Танк наезжает на мину", - сказано в видео. Затем еще несколько подрывов мин, по колонне техники работают FPV-дроны. Враг объезжает подбитую технику, но снова получает "подарки", личный состав суетится в панике.

При этом на видео видно, что на другом участке оккупанты пошли на "мясной штурм" и по ним Силы обороны ударили кассетными снарядами. "Штурмовая группа частично уничтожена и полностью деморализована", - сообщают в 110 ОМБр. Отмечается, что остатки вражеской пехоты добивают FPV-дроны, но у врага много солдат и они снова прут со всех направлений.

На видео показали, что не прошло и нескольких часов, как пошла в атаку следующая колонна техники - один танк, 4 БМП. Когда вражескую БМП уничтожают, то колонна дает заднюю, но в то же время снова идет российская пехота. "Часть пехоты подрывается на минах", - сказано на видео.

Затем еще одна вражеская атака - один танк и 2 БТРа, а еще 2 БМП отстают позади. "Противник заезжает в Великую Новоселку и направляется на Новый Комар. По дороге один БМП уничтожен, а танк оккупантов приблизился к украинским позициям. "Святой Джевелин" останавливает панцерник, а БМП забирает экипаж подбитого танка и убегает с поля боя", - так в 110 ОМБр комментируют эту атаку. Украинская артиллерия "помпезно" провожает оккупантов, а еще один "Джавелин" дожигает танк.

Ситуация возле Великой Новоселки

Как сообщал УНИАН, в материале Associated Press отмечалось, что ряд факторов привел к потере поселка Великая Новоселка - это стало крупнейшим прорывом противника с момента захвата Курахово в январе. Украинские войска еще сохраняют присутствие в южном секторе населенного пункта, но военные эксперты критикуют решение не осуществлять полное отступление.

Поселок расположен всего в 15 км от границ Днепропетровской области, где уже начато строительство оборонительных укреплений в связи с потенциальным продвижением врага. Командиры на местах сообщают о скоплении значительных сил российской пехоты.

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