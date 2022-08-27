Кроме этого, враг наращивает средства радиоэлектронной разведки.

Российские оккупанты наращивают силы на двух направлениях. А на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом говорится в новой сводке от Генштаба ВСУ.

"Начались сто восемьдесят пятые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению", - говорится в сообщении.

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На Волынском и Полесском направлениях продолжается наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки врага.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области", - сообщили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полковник ВСУ назвал единственное условие для полной деоккупации Украины до конца года.

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