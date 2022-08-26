За шесть месяцев полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 46 250 своих солдат. За последние сутки ряды "200-х" пополнили еще 400 захватчиков.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ежедневно возрастают и потери россиян в технике. На сегодня уничтожено:
- танков – 1936 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 4251 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 1040 (+3) ед.,
- РСЗО – 272 ед.,
- средства ПВО – 148 ед.,
- самолетов – 234 ед.,
- вертолетов – 202 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),
- крылатых ракет – 196 ед.,
- кораблей/катеров – 15 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3162 (+2) ед.,
- специальной техники – 99.
Также, как передает Генштаб Вооруженных сил Украины, наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Как говорится в утренней сводке Генштаба, враг вновь безуспешно пытался взять Бахмут и Соледар.
Отмечается, что на Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что война в Украине продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В частности, в Великобритании считают, что речь идет о войне "на истощение".