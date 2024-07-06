По предварительной информации, сегодня украинские защитники обезвредили только на Покровском направлении 181 оккупанта.

С начала суток, 6 июля 2024 года, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 123 боевых столкновения. Самой горячей ситуация оставалась на Покровском направлении, россияне активны и на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечалось, что российский агрессор за сутки нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 48 авиационных ударов (задействовал, в частности, 60 КАБов), использовал для поражения 317 дронов-камикадзе. Осуществил 2772 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Что касается ситуации на разных участках фронта, то на Харьковском направлении враг девять раз атаковал неподалеку от Липцев, Глубокого и Волчанска. Все штурмовые действия агрессора успешно отражены нашими защитниками.

Видео дня

"Потери противника на этом направлении в настоящее время составляют 62 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 25 БПЛА, также повреждены четыре автомобиля и две артиллерийские системы, одна из которых 2С19 Мста-С", – рассказали в Генштабе.

Между тем на Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. На Лиманском направлении россияне активизировались. Там враг 19 раз атаковал в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. По состоянию на 22:00 там еще продолжались шесть боестолкновений.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать нашу оборону в районах Спирного и Выемки - успеха не имел. На Краматорском российские захватчики атаковали девять раз вблизи населенных пунктов Калиновка, Клещиевка, Часов Яр, Андреевка и Ивановское, все атаки захлебнулись, враг понес потери.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Северного и Нью-Йорка. Вблизи Нью-Йорка продолжается бой. Ситуация контролируется.

"Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении. Всего, с начала суток, захватчики 41 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеновки, Яснобродовки и Карловки. Сейчас 29 атак врага отбито, 12 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", – говорится в сводке.

По предварительной информации, сегодня украинские защитники обезвредили на Покровском направлении 181 оккупанта. Кроме того, на металлолом превращены три вражеских автомобиля, еще два повреждены. Также уничтожена одна артиллерийская система противника.

На Кураховском направлении россияне 17 раз атаковали позиции украинских войск. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки. На Времовском направлении отражены два вражеских штурма возле Водяного. Противник успеха не имел.

Также враг четыре раза безуспешно штурмовал позиции Сил обороны на Ореховском направлении, в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино и Новоандреевка. На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили одну атаку российских террористов на левобережье Днепра.

Война в Украине: это стоит знать

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры свежих ударов оккупантов ракетами "Искандер-М" по украинским аэродромам. По его словам, в этих атаках все не так однозначно. Командующий подчеркнул, что "у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут".

Тем временем оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр Донецкой области. Как рассказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак, ситуация в городе напряженная. Враг бьет по Часовому Яру КАБами, ствольной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

Вас также могут заинтересовать новости: