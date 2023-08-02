На Бахмутском направлении Силами обороны Украины выбиты российские захватчики с позиций возле Андреевки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - говорится в сообщении.
В то же время, говорится, что продолжаются тяжелые бои.
Ситуация на фронте - последние данные
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на Авдеевском направлении, в ходе ведения Силами обороны Украины наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки.
Напомним, что в ходе контрнаступления уже освобождены несколько населенных пунктов Донецкой области, в том числе Старомайорское.
Между тем потери РФ за сутки выросли еще на 540 оккупантов. Таким образом общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют около 247230 человек .