Украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

На Бахмутском направлении Силами обороны Украины выбиты российские захватчики с позиций возле Андреевки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - говорится в сообщении.

В то же время, говорится, что продолжаются тяжелые бои.

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Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на Авдеевском направлении, в ходе ведения Силами обороны Украины наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки.

Напомним, что в ходе контрнаступления уже освобождены несколько населенных пунктов Донецкой области, в том числе Старомайорское.

Между тем потери РФ за сутки выросли еще на 540 оккупантов. Таким образом общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составляют около 247230 человек .

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